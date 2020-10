Pandemie covid: Polsko má rekordní počet nakažených i mrtvých, v parlamentu vypukly hádky

Mezi nově zemřelými osm lidí podlehlo přímo onemocnění covid-19, dalších 68 mělo i přidružené choroby. Celková smrtelná bilance tak k dnešku činí 2867, koronavirem se dohromady nakazilo 111.599 lidí.

Nejvíce nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel připadá na Slezské vojvodství, které sousedí s Moravskoslezským krajem, druhé je Malopolské vojvodství u hranic se Slovenskem a třetí Mazovské vojvodství, v němž leží Varšava.

Mamy 4 280 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (598), małopolskiego (548), wielkopolskiego (505), śląskiego (375), pomorskiego (313), kujawsko-pomorskiego (311), łódzkiego (279), dolnośląskiego (258), podkarpackiego (256), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 8, 2020

Hlavní město se v sobotu přesune do takzvaného žlutého pásma, ve kterém lidé například musejí nosit roušky i venku, místa na kulturních akcích a v kinech mohou být obsazena jen ze čtvrtiny, na svatbách a dalších rodinných oslavách se může sejít nejvýše 100 lidí.

V Polsku je v nemocnicích 4138 pacientů s covidem-19, z nich 296 potřebuje plicní ventilaci, což je oproti středě nárůst o 13 procent. Portál gazeta.pl uvádí, že na infekčních odděleních v nemocnicích v několika vojvodstvích jsou obsazená všechna nebo téměř všechna lůžka.

V Sejmu, dolní komoře parlamentu, ve středu vypukly hádky kvůli chování poslanců krajně pravicové Konfederace, kteří odmítají dodržovat povinnost nosit roušky ve všech sálech parlamentu a zachovávat rozestupy od ostatních. Grzegorz Braun z Konfederace si od místopředsedkyně Sejmu Malgorzaty Gosiewské z vládnoucího Práva a spravedlnosti vysloužil označení "pakáž".

Přibližně 22 procent lidí v Polsku tvrdí, že se "rozhodně" bojí koronaviru, 36 procent uvádí, že "spíše" má z něho strach, vyplývá z průzkumu pro list Dziennik-Gazeta Prawna a rozhlasovou stanici RMF FM. Co se týče názoru na očkování proti koronaviru, jsou tábory jeho stoupenců i odpůrců vyrovnané. "Určitě" by se dalo naočkovat 23,1 procenta lidí a "spíše" 23 procent. Proti očkování se rozhodně vyslovilo 30,7 procenta respondentů a "spíše" by si ho nedalo dát 15,5 procenta.

V Česku z průzkumu zveřejněného koncem září vyplynulo, že skoro tři pětiny lidí se nechtějí proti koronaviru naočkovat.

Rusko opět zaznamenalo nárůst denního údaje nových případů koronaviru - za minulých 24 hodin se nákaza potvrdila u 11.493 lidí, což je o zhruba 300 více než za minulý den. Do karantény musel kvůli kontaktu s nakaženým i patriarcha ruské pravoslavné církve Kirill.

Rusko, které má více než 146 milionů obyvatel, má od začátku epidemie potvrzeno 1,26 milionu infikovaných. Za uplynulý den přibylo dalších 191 mrtvých, takže celkový údaj stoupl na 22.056 úmrtí. Nejvíc nových případů nákazy - 11.656 - Rusko ohlásilo 11. května a k tomuto číslu se přiblížilo v úterý, kdy bylo 11.615 nově infikovaných. Ve středu to pak ale bylo o 500 méně.

Patriarcha Kirill dnes oznámil, že musí kvůli kontaktu s nakaženou osobou do izolace a nemůže se účastnit modliteb v kostele. Prohlášení zveřejněné na webové stránce pravoslavné církve neuvádí, zda se u třiasedmdesátiletého patriarchy projevují symptomy covidu-19.