Pandemie sílí v Katalánsku. Premiér Torra nevylučuje restrikce, dal lhůtu 10 dní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Katalánsko by mohlo opět zpřísnit opatření proti šíření koronavirové nákazy, pokud se situace do deseti dnů nezlepší. Řekl to dnes šéf vlády regionu na severovýchodě Španělska Quim Torra. Regionální premiér varoval, že v mnoha částech Katalánska jsou koronavirová data podobná těm z doby před březnovým vyhlášením omezení pohybu ve Španělsku.