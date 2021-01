Pandemie ukázala nutnost posílit spolupráci v EU, tvrdí profesor

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Společnost AstraZeneca omezila plánované dodávky vakcín zemím EU, navzdory podepsanému kontraktu na miliony dávek, poukazuje politolog Wolfram Kaiser v komentáři pro server The Converstion. Profesor z University of Portsmouth připomíná, že firma se odvolává na problémy s továrnou v Belgii, ale neomezila dodávky vakcíny do Velké Británie.