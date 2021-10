Pandemie v Evropě sílí, několik zemí hlásí rekordní koronavirová čísla

Situace je nepříznivá také v Německu, Rakousku i Česku. Čísla se prudce zhoršují rovněž v Dánsku a v Norsku. Maďarsko a ukrajinský Kyjev zavádějí nová přísnější protiepidemická opatření. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes představila svůj plán podpory chudších zemí v boji s epidemií.

V Rusku zemřelo za uplynulý den na covid-19 dalších 1159 lidí, což je dosud nejvyšší denní údaj. Potvrdilo se také přes 40.000 nových případů nákazy. V Rusku už čtrnáct dní přibývá denně nejméně 30.000 zjištěných případů a rychlé šíření viru nutí ruské úřady obnovit částečnou uzávěru. V prvním listopadovém týdnu bude v zemi pracovní volno. V Moskvě, kde je epidemická situace nejhorší, začala dnes platit částečná uzávěra. Otevřené jsou jen obchody s nezbytným zbožím a lékárny.

Epidemická situace se zhoršuje také na Ukrajině. V zemi se za minulý den nákaza prokázala u 26.071 lidí, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Za totéž období zemřelo 576 pacientů. Ministr zdravotnictví Viktor Ljaško řekl, že Ukrajina má nejvyšší údaje ve všech ukazatelích - pokud je o počty nakažených, hospitalizovaných i mrtvých. Kyjevský starosta Vitalij Kličko v televizi oznámil zpřísnění opatření v metropoli. V restauracích, tělocvičnách a veřejné dopravě lidé budou muset být schopni předložit potvrzení o očkování nebo negativní test.

Rychlý rozmach infekce zažívá i Rakousko, kde dnes podruhé v řadě denní bilance nových případů nákazy překonala hranici 4000. Jde o nejvyšší čísla za poslední téměř rok, více nakažených bylo naposledy loni v listopadu. V nemocnicích je aktuálně 1289 lidí s covidem-19, z toho 265 na jednotkách intenzivní péče. Rakousko přitom navázalo zpřísňování restrikcí právě na počet těžkých případů covidu-19 a další opatření přibudou ve chvíli, kdy počet pacientů na JIP překročí tři stovky.

Epidemie sílí i v Německu, za středu tam přibylo 28.037 lidí nakažených, před týdnem to bylo 16.077 nově infikovaných. V sedmidenním úhrnu připadá asi 130 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, ve středu ráno tato hodnota činila 118 a před týdnem 85,6.

Dánsko a Norsko tento týden zaznamenávají silný vzestup počtu nových případů koronavirové nákazy. Norské úřady dnes uvedly, že během zimy očekávají další vlnu pandemie. V Norsku se počet případů ve srovnání s minulým týdnem zvýšil o polovinu, v Dánsku se více než zdvojnásobil. Oba skandinávské státy ale spoléhají, že díky vysoké proočkovanosti obyvatel bude podstatně méně hospitalizací a případů těžkého průběhu nemoci covid-19.

Laboratoře na Slovensku ve středu potvrdily 4981 infikovaných, což je nejvíce nových případů od konce loňského roku. Zároveň šlo o druhý nejvyšší denní přírůstek nakažených od propuknutí epidemie nemoci covid-19. Navzdory rychlejšímu šíření infekce zájem o očkování proti covidu-19 v zemi výrazněji nestoupá.

Slovensko v souvislosti s rychlejším šířením koronavirové infekce postupně zpřísňuje protiepidemická omezení. Na rozdíl od předchozích vln nákazy přední politici nyní odmítají opětovné vyhlášení nouzového stavu, který by umožnil například výrazně omezit volný pohyb lidí.

Maďarská vláda dnes za zhoršující se epidemické situace v zemi ohlásila zavedení povinného nošení roušek ve veřejné dopravě a další protiepidemická opatření, platit začnou v pondělí. Šéf kanceláře premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás mimo jiné uvedl, že od zaměstnanců státních institucí bude vyžadováno očkování proti covidu-19. S onemocněním je v nemocnicích ve zhruba desetimilionovém Maďarsku téměř 2000 lidí. Země eviduje méně nákaz na počet obyvatel než Česko, má ale vyšší bilanci hospitalizací.

V Česku ve středu přibylo 5824 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 2550 více než před týdnem. V nemocnicích je s covidem téměř 1300 pacientů, nejvíce od 17. května. Počet hospitalizovaných v těžkém stavu ale mírně klesl na 167 lidí. Za posledních sedm připadá v zemi na 100.000 obyvatel 270 nakažených. Očkování ve středu podstoupilo nejvíce lidí od 24. srpna, bylo jich skoro 40.000.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a další organizace dnes uvedly, že na posílení reakce chudších zemí na epidemii covidu-19 potřebují do příštího září 23,4 miliardy dolarů (515 miliard korun). K příspěvku zástupci WHO vyzvali skupinu hospodářsky nejrozvinutějších států G20, jež se o víkendu setká na summitu v Římě. Posílení pomoci určené chudším zemím může podle WHO předejít až pěti milionům úmrtí, téměř stejný počet mrtvých způsobila pandemie do dnešního dne.

Africká sekce WHO dnes upozornila, že cíl naočkovat letos proti covidu-19 aspoň 40 procent obyvatel splní jenom pět z 54 afrických států, pokud se nepodaří vakcinaci urychlit. Afrika se nyní potýká nejen s nedostatek očkovacích látek, ale také s nedostatkem injekčních jehel.

Evropská unie bude od pátku uznávat covidové pasy, které vydala Británie a Arménie. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. Londýn i Jerevan budou zároveň uznávat unijní covidové certifikáty, které tak budou platit ve 45 zemích a jurisdikcích světa.