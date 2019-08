Panika ve Francii: Útočníci bodali do lidí, jeden mrtvý a devět zraněných

Jeden z útočníků byl zadržen, po druhém se intenzivně pátrá. Další podrobnosti o incidentu zatím nejsou k dispozici, uvedla agentura AFP. Rovněž není jasný motiv činu.

V okolí stanice metra Laurent-Bonnevay vypukla po útoku panika, popsal francouzský list Le Parisien. Podle světových tiskových agentur byl zadržen útočník, který kolemjdoucí napadl nožem, druhý muž vyzbrojený podle všeho ostrým kuchyňským náčiním policii stále uniká.

#BREAKING Update : One the suspects being held by a passer-by at the elevator after a stabbing attack at Laurent Bonnevay metro station in which 1 has died and at least 8 have been injured according to Le Progrès. #Villeurbanne #Lyonpic.twitter.com/zuC1RQk82y