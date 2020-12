Papež František není nadšený futuristickými jesličkami

Papež při svém požehnání a promluvě k věřícím během čtvrté adventní neděle varoval před konzumem ve vánočním období. Vyzval zároveň, aby lidé pamatovali na ty, co nemají nic. "Konzum unesl Vánoce, vzal nám je. V jeslích v Betlémě žádný konzum není. Je tam opravdovost, chudoba a láska," pronesl z okna nad náměstím.

František přitom návštěvníky dvakrát vybídnul, aby si prohlédli výstavu pod kolonádou na náměstí, kde je k vidění stovka menších tradičních jesliček. Letošní hlavní zobrazení scény Kristova narození na Svatopetrském náměstí ovšem ani jednou nezmínil, píše agentura Reuters, podle níž je to znamením toho, že papež nejspíše souhlasí s kritiky futuristického díla.

This monstrosity is the Vatican’s nativity scene. Nothing like ugly robot space aliens to undermine the beauty & humanity of the Holy Family at Christmas time, during a pandemic when we need our timeless Church traditions more than ever. Thanks, Pope Francis! pic.twitter.com/6YMSE4TbTy