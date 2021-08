Papež František řekl, že mu v červenci zachránil život zdravotní bratr

Čtyřiaosmdesátiletý papež v neděli 4. července podstoupil operaci, při níž mu lékaři odebrali část tlustého střeva. Těsně po operaci římské noviny napsaly, že zákrok provázely komplikace, což tehdy Vatikán popřel. Hlava katolické církve nakonec strávila v nemocnici deset dnů, což byla delší doba, než se původně předpokládalo. O žádných kritických momentech, ve kterých by byl papežův život v ohrožení, Vatikán neinformoval.

Podle papeže byl zdravotní bratr, který mu zachránil život, velice zkušeným mužem. "Je to podruhé, co mi život zachránila zdravotní sestra či bratr, poprvé to bylo v roce 1957," uvedl. V minulosti řekl, že v mládí mu jedna zdravotní sestra změnila léčbu těžkého zápalu plic, čímž zásadně přispěla k jeho uzdravení.

V rozhovoru papež také reagoval na spekulace tisku, podle kterých se kvůli zdravotním problémům hodlá v blízké době vzdát svého úřadu. "Když je papež nemocný, tak se vždy zvedne závan konkláve," uvedl František s odkazem na sněm kardinálů, který volí nové papeže.

Papeže v příštích dnech čeká náročný program, připomněla agentura EFE. V první polovině září se hlava katolické církve vydá na setkání v Budapešti, následně stráví několik dní na Slovensku.