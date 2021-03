Papež František: V době pandemie je více než kdy jindy zapotřebí starat se o chudé

V době před koronavirem obvykle zaplavily Svatopetrské náměstí ve Vatikánu desítky tisíc lidí. Letošní mše se zúčastnilo jen zhruba 120 věřících a přibližně 30 kardinálů. Všichni, až na Františka a členy chrámového sboru, měli na tvářích roušky. V Itálii platí v současné době karanténní uzávěra a Vatikán přijal podobné restrikce.

"Už podruhé prožíváme (svatý týden) v kontextu pandemie," pronesl papež František ve svém tradičním nedělním kázání po mši. "Minulý rok jsme byli v šoku. Tento rok jsme pod větším tlakem," pronesl a konstatoval, že ekonomická situace se zhoršila. "Ďábel využívá této krize, aby zasel nedůvěru, zoufalství a svár," uvedl dnes rovněž podle agentury Reuters a dodal, že pandemie způsobila lidem fyzické, psychologické i duchovní utrpení.

Věřící si na Květnou neděli připomínají vjezd Ježíše do Jeruzaléma a jeho blížící se utrpení, smrt a vzkříšení. Vstupují zároveň do pašijového týdne, jenž směřuje k hlavním svátkům církevního roku - Velikonocům. Pro hlavu katolické církve to bývá jedno z nejrušnějších období roku. Letos se však všechny bohoslužby ve Vatikánu, které předcházejí Velikonocům, odehrají za omezeného počtu lidí.