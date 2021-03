Papež František zvažuje cestu na Slovensko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Papež František dnes oznámil, že se v září vydá do Maďarska. Naznačil také, že při této příležitosti by mohl navštívit Bratislavu. Prohlásil to na tiskové konferenci na palubě letadla, kterým se vracel z Bagdádu do Říma, napsala agentura AFP.