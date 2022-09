Papež se kvůli bolestem v blízké době nevydá na cestu do Ruska ani na Ukrajinu

"Nyní nemohu jet (do Ruska a na Ukrajinu), protože po cestě do Kanady se léčení kolena zhoršilo," uvedl papež s tím, že mu lékař zakázal cesty alespoň do setkání v Kazachstánu, které se uskuteční od 13. do 15. září.

Papež několikrát vyjádřil přání vydat se do Moskvy a do Kyjeva jednat o míru. Při návratu z Kanady na konci července ale uvedl, že bude muset zvolnit tempo svých cest kvůli stárnutí a zdravotním problémům; 85letou hlavu katolické církve v posledních měsících trápí bolesti kolena, kvůli kterým se někdy pohybuje na veřejnosti v pojízdném křesle.

Stanici papež řekl, že se snaží jednat s oběma stranami alespoň po telefonu. Válečnou situaci označil za "opravdu tragickou".

V Kazachstánu se papež během tří dnů zúčastní řady veřejných debat a soukromých setkání s lídry dalších světových náboženství. Podle médií papež doufal v setkání s ruským patriarchou Kirillem, které se původně mělo uskutečnit v létě. Ruský církevní hodnostář ale oznámil, že se jednání v Kazachstánu nakonec nezúčastní. Podle organizátorů tam přijede na 100 delegací z 50 zemí.