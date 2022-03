Papež vyslal na Ukrajinu dva vlivné kardinály

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Papež František vyslal na Ukrajinu dva vlivné kardinály. Jde o papežova almužníka a polského kardinála Konrada Krajewského, který odcestoval do Polska, odkud se chce dostat na Ukrajinu. Kardinál Michael Czerny, který je původem z Brna, pak v úterý odcestuje do Maďarska a bude se rovněž snažit dostat se do válkou zmítané země, uvedla dnes vatikánská oficiální média.