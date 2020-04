Papež vyzdvihl práci zaměstnanců pohřebních služeb

Každý den si hlava katolické církve vybírá jiné téma své bohoslužby, v minulých dnech například děkoval zdravotníkům, ocenil prodavačky či pracovníky v dopravě nebo se modlil za nákazou ohrožené seniory.

Jak poznamenala agentura AP, v Itálii i některých dalších zemích platí, že při úmrtí pacienta s koronavirem se jeho blízcí nemohou s mrtvým rozloučit. Vše je na pracovnících pohřebních ústavů. Vyplývá to z opatření, které tamní vlády zavedly, aby zabránily šíření nákazy. "To, co dělají, je tak obtížné a smutné. Opravdu zblízka cítí bolest té pandemie," prohlásil František.

V minulých dnech se pontifex během svých mší či generálních audiencí, které se odehrávají bez přítomnosti veřejnosti, mimo jiné snažil upozornit i na to, jaký vliv má současná krize na ty nejzranitelnější - na lidi bez domova a na migranty.