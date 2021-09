Papež zavítal mezi Romy v největším slovenském ghettu. Byl o něj enormní zájem

Nesuďme, říká nám Kristus. Ale kolikrát naopak hovoříme bez reálného základu, podle doslechu a považujeme se za spravedlivé, když jsme přísnými soudci ostatních. Shovívaví k sobě, neoblomní k ostatním, uvedl papež v přímém televizním přenosu.

Ke katolické církve, kterou František reprezentuje, se hlásí většina Slováků i slovenských Romů.

"Jak často jsou tyto soudy vlastně předsudky, jak často si to zaměňujeme! Je to jako znetvořit slovy krásu Božích dětí, kterými jsou naši bratři. Nelze redukovat realitu druhého (člověka) na vlastní předem připravené modely. Nelze lidi dávat do schémat. Abychom je skutečně poznali, musíme je především uznávat," dodal.

Romům papež řekl, že až příliš často byli předmětem předsudků a nemilosrdných soudů, diskriminačních stereotypů, hanlivých slov a gest, kvůli čemuž "jsme se všichni stali chudšími v lidskosti". K obnově důstojnosti je nutné přejít od předsudků k dialogu, od uzavření k integraci, zdůraznil František.

Na papeže přijely výpravy i z okolí

Luník IX, největší romské sídliště na Slovensku a nejspíš v celé střední Evropě, se těšilo na papeže Františka. Těšili se nejen místní obyvatelé, jichž je asi 4500, ale na papeže přijely výpravy věřících Romů z širého okolí. Na sídliště vede nová cesta, nikde se neválejí odpadky a na opravených fasádách se skví uvítání hlavy katolické církve a namalované květiny. Ale známky zdevastování některých paneláků se i tak nedají zakrýt.

Na papeže tu čekaly v jednom ze sektorů asi dvě tisícovky očkovaných Romů, dalších pár stovek v sektoru pro neočkované. "My jako Luníkáři vítáme všechny," říká kněz během mše, sloužené při čekání na papeže. Vystaveny jsou tu i obrazy dvou blahořečených příslušníků romské komunity, Zefirína a Emílie, které František dostane darem.

"Přišly jsme se na Svatého otce podívat, protože jsme ho ještě živého neviděly a chceme od něj dostat a přijmout mnoho milosti. Je to skvělý člověk s dobrým srdcem," říká Jana Kiňová z východoslovenské obce Jarovnice, ve které žije i početná romská komunita. Na Luník IX se odtud vypravilo pět autobusů, samozřejmě všichni účastníci jsou očkovaní. "Chceme se obrátit k lepšímu a žít s Bohem," vysvětluje své motivy.

"Ne každý papež byl (opravdovým) papežem, ale tento papež je opravdu papežem, protože je jím přímo srdcem. Je nejen papež, ale i dobrý člověk," říká Ivan Bilík, který se z Jarovnice vypravil na papeže i s manželkou a dětmi. Doufá, že papež může Romům na Slovensku pomoci: "Rukama asi ne, ale svými návštěvami a působením možná ano."

"Je to velký člověk, s velkým srdcem, proto ho chci vidět," říká o Františkovi poutnice, která se představuje pouze jako Mária. K Romům od pohledu nepatří, ale romské sídliště si vybrala, protože tu působí řád saleziánů, které kvůli jejich misi mezi Romy obdivuje. "Je určitě pro povzbuzení dobré, že papež mezi Romy přijde," míní.

"Nejkrásnější práce je služba Bohu. To člověka odmění stonásobně. Já jsem propadl alkoholu, ale změnil jsem se a teď žiju nový život," říká Ján Holoďák, který pracuje už 15 let jako kostelník.