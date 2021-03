Paříž na hraničním bodu. Nemocnice se blíží maximálnímu vytížení

V sobotu večer bylo na jednotkách intenzivní péče 4791 lidí, což se blíží vrcholu druhé vlny epidemie na podzim, kdy jich bylo 4903. Ve Francii od začátku pandemie zemřelo na komplikace covidu-19 už 94.492 lidí a nákaza se potvrdila u více než 4,5 milionu občanů.

V 19 departmentech, k nimž patří Paříž, byla zavedena zpřísněná opatření - lidé se nemají přesouvat na víc než desetikilometrové vzdálenosti od domovů, nemají ze svého regionu bez závažných důvodů vyjíždět, jsou zavřené obchody a ve středních školách se učí vždy jen polovina třídy. V zemi platí zákaz vycházení mezi 19:00 a 6:00 hodinou a na celém území jsou zavřené restaurace i kulturní zařízení.

Macron na dotaz v rozhovoru, který poskytl nedělníku Le Journal du dimanche (JDD), řekl, že o případném dalším zpřísnění ještě není rozhodnuto. "V příštích dnech budeme sledovat účinnost brzdných opatření, a bude-li to nutné, zavedeme, to, co bude třeba," řekl.

Prohlásil, že se v příštích dnech vláda zaměří na očkovací plán a ochranu ošetřujícího personálu a zranitelných skupin. Macron prozatím odmítá vyhlásit celonárodní uzávěru, jak to vláda učinila loni.

JDD dnes otiskl článek, pod nějž se podepsalo 41 lékařů z oblasti Paříže a který se týká situace v tamních nemocnicích. Podle nich hrozí vyčerpání kapacit a bude nutné vybírat, které z pacientů přijmout.

"Nikdy jsme ještě podobnou situaci nezažili, ani při nejhorších teroristických útocích. Víme, že za čtrnáct dní budou naše kapacity přijímat další pacienty vyčerpány", stojí v materiálu. Situaci by mohl řešit převoz do méně postižených částí země, ale list Le Monde píše, že nyní, ve třetí vlně jsou lidé hospitalizováni v těžkém stavu a nejsou většinou převozu schopni.

Podle agentury AFP začíná být rovněž těžké udržet v chodu školy, protože přibývá nemocných mezi učiteli, personálem i žáky. Mezi dětmi ve věku do 14 let činí míra nákazy 31 procent. Francie na rozdíl od jiných evropských zemí školy nezavřela, i když kvůli jednomu nakaženému dítěti se zavírá celá třída.