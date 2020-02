Paříž se proměnila ve skládku. V ulicích se kvůli stávce hromadí odpadky

Provoz spaloven v Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine a Issy-les-Moulineaux je kvůli stávce narušený již deset dní. Odpad z metropole tak popeláři sváží na 15 provizorních sběrných míst.

🗑️ "Disgusting and unhealthy": A strike by waste collectors in #France has led to rubbish piling up in the streets of #Paris, leaving locals and tourists dealing with eyesores, bad smells and fears of a rodent infestation pic.twitter.com/owPCA4xKYq