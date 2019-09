Podle kritiků chce britský premiér Boris Johnson nucené pauzy využít, aby omezil možnost parlamentu zasahovat do brexitu. Do termínu odchodu Británie z EU zbývá 50 dní.

Johnsonova vláda na konci srpna požádala královnu Alžbětu II., aby ukončila aktuální zasedání parlamentu a další zasedání zahájila až 14. října. Panovnice, která jedná na doporučení předsedy vlády, žádosti vyhověla. Proti tomu se ale postavila opozice i další kritici vlády, podle nichž je cílem Johnsonova kroku vyřadit parlament z rozhodování o brexitu. Kontroverzní rozhodnutí proto napadli u soudů ve Skotsku, Anglii a Severním Irsku.

Na soud v Edinburghu se obrátila skupina více než 75 opozičních zákonodárců. Soud nižší instance před týdnem ale rozhodl, že vynucená přestávka několik týdnů před termínem odchodu Británie z EU je v souladu se zákonem. Soudce Raymond Doherty tehdy řekl, že jde o problém politický a nikoli o záležitost justice.

All 3 judges in Scotland’s Highest court of appeal rule #Prorogation #unlawful! #Cherrycase succeeds