Parlamentní volby v Chorvatsku vyhrála s náskokem vládní HDZ

Řada předvolebních průzkumů naznačovala vyrovnaný souboj mezi HDZ a středolevou koalicí Restart, vedenou šéfem Sociálnědemokratické strany (SDP) Davorem Bernardičem. Strana premiéra Andreje Plenkoviče ale nakonec získala slušný náskok nad Restartem, jenž obsadí 41 křesel. Předák sociálních demokratů Bernardić už oznámil, že vzhledem k neuspokojivému volebnímu výsledku z vedení strany odstoupí.

"Takový výsledek je pro HDZ nejen velkým vítězstvím, ale rovněž vítězstvím, které nás zavazuje," řekl Plenković svým spolustraníkům. "Máme za sebou mandát s řadou úkolů, ale ty budoucí úkoly budou ještě větší," dodal.

Jelikož HDZ nezískalo nadpoloviční většinu křesel, musí získat do vlády koaliční partnery. Plenković dnes podle médií už vyjednávat začal. Příslib partnerství má od šéfů dvou stran - Národní strany (NS) a Chorvatské národní strany (HNS). Ty ale každá získala jen jednoho poslance. Média píší, že k dosažení kýžených 76 křesel může premiérovi pomoci osm poslanců, kteří zastupují menšiny.

Premiér Plenković ale dal najevo, že chce v novém parlamentu získat větší než jen těsnou většinu. Je proto odhodlán jednat i s euroskeptickým Vlasteneckým hnutím (DP) folkového zpěváka Miroslava Škora, které získalo 16 poslaneckých mandátů. Škoro se zatím k možnému vstupu do koalice s HDZ nevyjádřil. Spíš si postěžoval na špatný volební zákon, kvůli němuž podle něj DP přišlo o lepší výsledek a který by se do budoucna měl změnit.

Předčasné volby v Chorvatsku vyvolal premiér Plenković, když v květnu parlamentu navrhl jeho rozpuštění. Argumentoval nutností čerstvého vládního mandátu pro oživení ekonomiky zasažené důsledky koronaviru.

Chorvatsko mělo dosud mírný průběh epidemie covidu-19, nakazilo se tam přes 3000 lidí a zemřelo 113. V minulých čtrnácti dnech ale země zaznamenala nárůst denního počtu nových případů, teď přibývá každý den zhruba 80 nakažených.

Ekonomika Chorvatska, země u Jaderského moře, je silně závislá na turismu, který letos kvůli pandemii významně klesl. Podle prognóz by mohla chorvatská ekonomika letos klesnout až o deset procent, což by byl nejhorší výsledek za desítky let.