Pracovníci HRW navštívili v polovině října tábor Moria na Lesbu a hovořili s 22 z více než tisíce dětí a mladistvých, které v něm v té době pobývaly. Nejmladším z nich bylo čtrnáct. Většina z trpí podle organizace úzkostmi, depresemi, nespavostí a bolestmi hlavy.

Hundreds of unaccompanied children on the Greek island of #Lesbos are exposed to inhuman and degrading living conditions.



“The Greek authorities need to urgently make sure these children are safe and cared for,” @Eva_Cosse.https://t.co/rkicLoPavV pic.twitter.com/3UsEjsnz3T