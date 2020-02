Pellegrini vyzval voliče, aby se rozhodovali podle výsledků a činů

Slovenský premiér Peter Pellegrini zdůraznil, že voliči by se v dnešních parlamentních volbách měli rozhodovat podle výsledků a činů, a ne podle volebních kampaní. "Lidé by se neměli rozhodovat jen podle dvou týdnů volební kampaně, ale podle toho, jak se jim žije, jak jsou spokojeni," řekl novinářům poté, co sám hlasoval ve městě Banská Bystrica, metropoli středního Slovenska.