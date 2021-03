Petříček a další středoevropští ministři jsou pro vakcinační pasy EU

Hlavním tématem jednání v Brdu byla právě vzájemná podpora v boji proti koronavirem vyvolané pandemii, ale také očkování proti koronaviru, hraniční kontroly a projekt vakcinačních pasů. Podle Petříčka se ministři dohodli, že budou "společně tlačit na urychlení registrace dalších vakcín v EU".

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dosud schválila vakcíny společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Česká republika podle tiskové zprávy ministerstva zahraničí podpoří rakouský návrh zavedení evropských certifikátů o provedené vakcinaci, které by očkovaným lidem usnadnily cestování.

Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg v této souvislosti uvítal dnešní oznámení šéfky unijní exekutivy Ursuly von der Leyenové, že Evropská komise chce v březnu představit návrh digitálních očkovacích certifikátů, které by mohly lidem usnadnit cestování už v letošní letní turistické sezoně. "Musíme zajistit, že tento náš lístek zpět do normality v létě bude možný," zdůraznil ministr.

Řekl přitom, že dnes s kolegy v Brdu nehovořili o možnosti zavést takový vakcinační "zelený pas" pouze mezi zeměmi skupiny C5, pokud by realizace tohoto projektu na úrovni celé EU nepostupovala dostatečně rychle. "Nejprve chceme počkat na diskusi v Bruselu, a bude-li to možné, chceme celoevropské řešení," dodal.

Petříček podle APA považuje dohodu mezi státy C5 za možnou, ovšem přednost má dohoda na úrovni EU. "Pokud to v příštích týdnech a měsících nebude možné, měli bychom to prodiskutovat s partnery, kteří jsou k tomu připraveni," citovala agentura českého ministra, podle něhož by to bylo mezi sousedními zeměmi logické.

Slovinský ministr Anže Logar poukázal na to, že je třeba nejdříve vyčkat, až s příslušným normativním návrhem přijde Evropská komise. "EU musí pracovat ve shodě, aby byla efektivní," konstatoval.

Opatrnější postoj dal najevo maďarský ministr Péter Szijjártó, podle něhož se jednotné unijní certifikáty o vakcinaci nesmějí změnit v prostředek vyvíjení nátlaku na jednotlivé členské země. "Rozhodně podporujeme společné evropské řešení, ale nemělo by se stát další platformou pro vyvíjení vzájemného tlaku," řekl podle agentury TASS.