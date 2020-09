Petříček odmítl na žádost Prahy 3 vypovědět dohodu s Hongkongem

V minulosti ale opakovaně řekl, že Česko by na základě extradiční smlouvy nevydalo nikoho stíhaného z politických důvodů. Praha 3 pozvala k návštěvě hongkongského opozičního aktivistu Simona Chenga. Jeho cestu do České republiky Petříček v dopise, který má ČTK k dispozici, nedoporučil. Informovali o tom Piráti v dnešní tiskové zprávě.

V dopise adresovaném konkrétně místostarostovi Prahy 3 Štěpánu Štréblovi (Piráti) Petříček sdělil, že Česko disidenty do zahraničí nevydává. Ministr zároveň poskytl právní argumenty pro zachování extradiční dohody, o jejíž vypovězení městská část žádala.

Petříček v minulosti několikrát zopakoval, že Česko se dohodu vypovědět nechystá. Podle něj jsou v dokumentu výjimky, na základě kterých nelze vydat někoho z politických důvodů. Česko by tak nevydalo ke stíhání člověka kvůli protestu proti čínskému režimu. Čin by podle dohody musel být trestný v obou zemích. Petříček také dříve argumentoval tím, že extradiční dohoda usnadňuje případnou repatriaci českých občanů, kteří by byli v Hongkongu stíháni. Bez dohody by jejich vydání do Česka bylo obtížnější.

V polovině srpna pozvala Praha 3 Chenga, aby se v Česku zúčastnil mimo jiné série debat s občany o politické situaci v Hongkongu a Číně. Návštěva by se měla podle Pirátů uskutečnit v první polovině října. Cestu i přes odpověď ministerstva městská část chce zrealizovat. Petříček v dopise uvedl, že pokud bude městská část považovat Chengovu účast na některé z akcí za přínosnou, doporučuje zvážit zajištění účasti alternativním způsobem, například prostřednictvím videokonference.

"Ministr mohl dopis napsat tisíci způsoby, ale vybral si ten méně šťastný. Namísto toho, aby vydal jasný signál, že ti, kdo prchají před čínskou totalitou, se v ČR nemusí ničeho bát, tak pouze přiživil obavy občanů Hongkongu z cest do ČR," uvedl Štrébl.

Platnost extradičních dohod s Hongkongem minulý měsíc pozastavily Británie, Německo, Kanada či Austrálie, které to učinily v reakci na nový čínský bezpečnostní zákon týkající se obyvatel Hongkongu. Nový bezpečnostní zákon, který začal platit v Hongkongu 30. června, definuje čtyři trestné činy, jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Občané Hongkongu zatčení na základě tohoto zákona mohou být souzeni v pevninské Číně.

Podle kritiků zákon porušuje zásadu "jedna země, dva systémy", k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když v roce 1997 správu nad Hongkongem přebírala od Británie. Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, včetně nezávislého soudnictví.