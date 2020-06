Plagiátor? Ulehčil jsem si psaní, odbyl kritiky šéf slovenské sněmovny. Titul přestane užívat

"Titul jsem získal v souladu se zákonem. Nedovolím, aby na mém jménu někdo vytvářel byť jenom nejmenší záminku vůči této vládní koalici, aby mohl rozeštvávat. Jen z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že dokud budu v politice, budu používat jen jméno Boris Kollár," řekl předseda slovenské sněmovny, který titul magistra získal před pěti lety na soukromé slovenské Středoevropské vysoké škole ve Skalici.

Kollár tvrdil, že v diplomové práci jako zdroj neuvedl použité pasáže z publikace svého školitele Jozefa Minďaše, protože Minďaš s tím souhlasil. Minďaš, který je nyní rektorem zmíněné vysoké školy, v prohlášení uvedl, že Kollárova státní závěrečná zkouška byla provedena podle zákona. Středoevropská vysoká škola nepatří v zemi k prestižním vzdělávacím institucím.

Podle Kollára lidé ve volbách nevolí politiky podle toho, kolik titulů mají před nebo za jménem. Řekl, že v souvislosti se svou diplomovou prací se nebude omlouvat, protože není k tomuto důvod. Tento týden ale přiznal, že možná udělal chybu a že si ulehčil psaní závěrečné práce.

Kollára v souvislosti s kauzou ohledně jeho diplomové práce kritizovaly některé slovenské univerzity a Slovenská akademie věd, které ve společném prohlášení označily plagiátorství za parazitování na akademickém systému. Vůči Kollárovi se vymezili i někteří koaliční politici.

Také Kollárův předchůdce ve funkci Národní rady Andrej Danko byl kritizován za plagiátorství ve své rigorózní práci. Kollár ale i nynější slovenský premiér Igor Matovič za to Danka tehdy z pozice opozičních politiků kritizovali. Danko stejně jako nyní Kollár v reakci rezignovat z čela parlamentu odmítli.

Kollár je předsedou hnutí Jsme rodina, které je druhou nejsilnější formací ve čtyřčlenné vládní koalici. Ta vznikla po únorových parlamentních volbách.

Po Kollárově vstupu do politiky v roce 2016 slovenský tisk informoval o jeho někdejších kontaktech na přední členy bratislavského podsvětí. Do médií tehdy unikly také kopie dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, že se Kollár podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do tehdejšího Československa. Kollár, který vlastní lyžařské středisko na středním Slovensku a také třetí nejposlouchanější rozhlasovou stanici v zemi, nařčení z obchodování s drogami popřel. Hájil se i tím, že jednoho mezitím zavražděného člena slovenské mafie znal od dětství a že se nikdy nepodílel na nelegálních aktivitách. Na stránky bulvárních listů se Kollár dostal i kvůli tomu, že má více dětí s několika ženami.