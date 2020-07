Slovenská opozice se pokusí odvolat Matoviče kvůli plagiátu, prý je zloděj a lhář

Matovič, který se ještě jako opoziční politik silně vymezoval vůči tehdejšímu šéfovi sněmovny při jeho plagiátorské aféře, se za opisování ve své diplomové práci omluvil a řekl, že opisovat ve škole se nemá a citovat použité zdroje je třeba.

"Celou svou politickou existenci založil na tom, že bude bojovat proti zlodějům. Na základě těchto slov vyhrál parlamentní volby a stal se předsedou vlády. Je zloděj a lhář, nemůže být předsedou vlády," řekl o Matovičovi jeho předchůdce v premiérské funkci a nynější místopředseda slovenské sněmovny Pellegrini, který spolu s některými kolegy v červnu opustil Směr-SD a připravuje založení vlastní strany.

zdroj: YouTube

"Osobně se domnívám, že to je důvod k odvolání, a to kvůli jeho charakteru. Soudím, že Matovič není duševně způsobilý," uvedl k Matovičově plagiátorské kauze šéf Směru-SD Fico. Nepředpokládá ovšem, že by se k opoziční iniciativě přidali poslanci koalice, která má ve sněmovně ústavní většinu.

Matovič po zveřejnění kauzy ve čtvrtek na sociální síti napsal, že odstoupí až po splnění všech předvolebních slibů. Jeho protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti přesvědčivě vyhrálo únorové parlamentní volby, když slibovalo kromě jiného změnu stylu vládnutí.

Slovenský premiér není prvním politikem nynější koalice, který čelí obvinění z plagiátorství. Média již dříve upozornila, že také například předseda parlamentu Boris Kollár z druhého nejsilnějšího vládního hnutí Jsme rodina do své diplomové práce bez uvedení zdroje zkopíroval cizí texty. Proti Kollárovi se vymezily také dvě menší koaliční strany Svoboda a solidarita a Za lidi, jejichž poslanci se pak ale nezúčastnili následného hlasování o jeho odvolání z čela parlamentu. V předchozím volebním období zase vyšlo najevo, že tehdejší předseda parlamentu Andrej Danko ve své rigorózní práce použil rozsáhlé pasáže z jiných publikací, aniž je citoval. Matovič tehdy požadoval Dankovu rezignaci.

Prezidentka Zuzana Čaputová v reakci na premiérovu plagiátorskou kauzu vyjádřila zklamání, že zatím zůstávají nenaplněna očekávání veřejnosti týkající se vysokých standardů uplatňování politické moci a vyvozování politické odpovědnosti, s nimiž byl spojován nástup Matovičovy vlády.