Plán Strade Aperte. Milán chce po koronavirové krizi snížit znečištění ovzduší

Průmyslový region Lombardie, jehož je Milán správním střediskem, je koronavirem nejhůře zasaženou oblastí Itálie. Kvůli omezení volného pohybu osob, jež Itálie v reakci na šíření nemoci covid-19 v regionu nařídila 3. března, zde klesla automobilová doprava o 30 až 75 procent. Společně s dalšími opatřeními to vedlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší, informuje list The Guardian.

Plán nazvaný Strade Aperte (otevřené ulice) počítá s dočasnými jízdními pruhy pro cyklisty, novými a rozšířenými chodníky či snížením povolené rychlosti ve vybraných úsecích na 30 kilometrů v hodině. Práce by mohly začít na populární nákupní ulici Corso Buenos Aires už na začátku května a celkem by se měly týkat až 35 kilometrů ulic. Většina revitalizací má být hotová do podzimu.

"Léta jsme pracovali na snížení automobilové dopravy. Když každý jezdí autem, není tu místo pro lidi, není tu místo na pohyb, není tu místo na komerční aktivity před obchody," říká náměstek milánského starosty Marco Granelli. "Samozřejmě, že chceme nastartovat ekonomiku, ale myslíme si, že bychom to měli postavit na jiném základu než předtím," dodal Granelli, podle kterého je potřeba podpořit bary, řemeslníky a restaurace.

Milán je hustě obydlené město, je ale relativně malé svou rozlohou. Ta činí zhruba 180 kilometrů čtverečních, které obývá 1,4 milionu lidí. Jeho populace je tak srovnatelná s Prahou, česká metropole je však více než dvaapůlkrát větší, než severoitalské město.

Hromadnou dopravu k cestě do práce v Milánu využívá okolo 55 procent obyvatel. Průměrná vzdálenost dojíždění je méně než 4 kilometry, což podle Guardianu umožňuje obyvatelům upřednostnit chůzi a cyklistiku před osobními auty.