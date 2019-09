Plavba uprchlíků na ostrov Chios dopadla tragicky. Mezi mrtvými je pět dětí

Uprchlíci se podle všeho pokoušeli přeplout z Turecka na ostrov Chios, ale zhruba po osmikilometrové plavbě se u skupiny menších ostrůvků jejich loď potopila. Při záchranné operaci se podařilo dostat do bezpečí 12 lidí včetně tří žen a tří dětí.

Potápěči ale z moře vylovili i sedm mrtvých těl, včetně čtyřletého dítěte a novorozence.

Jen během srpna do Řecka přes Egejské moře připlulo přes 9000 migrantů, celkem to za letošek bylo přes 36.000 lidí, uvedla dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Loni během plavby do Řecka zahynulo celkem 174 lidí.