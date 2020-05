Plexisklo na stole? Italské restaurace se bouří

Pravdou nicméně je, že majitelé italských restaurací zvažují nejrůznější možnosti, jak po dlouhé karanténě znovu otevřít, přilákat zákazníky a zároveň vyhovět přísným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru.

Otec Claudia Gargioliho, který otevřel restauraci nedaleko římského Pantheonu v roce 1961, by se při té představě otočil v hrobě, říká jeho syn v souvislosti s plastovými zábranami na stolech. "Může to fungovat jako určitá bariéra u kasy. Na stole to je nejen ošklivé, ale i urážlivé," míní Gargioli.

Otázku, zda oddělit zákazníky plastovým panelem, si položilo množství vlastníků italských podniků, které se nyní začínají opět otevírat, informuje list The Guardian. Podle průzkumu společnosti RistoratoreTop ale většina dospěla k názoru, že plexisklo je špatný nápad.

Jedním z těch, kdo se to rozhodl otestovat, byl Valerio Calderoni, majitel podniku Il Ciak v římské čtvrti Trastevere. "Okamžitě jsme zjistili, že to není možné," uvedl Calderoni. "Poté, co jsme zveřejnili několik fotografií, nám lidé říkali: Takže my do restaurace můžeme přijet jako pár ve stejném autě, ale budeme jíst tak, že mezi námi bude zábrana? To nedává smysl. Takže musíme udělat takové úpravy, aby mohl být udržován fyzický odstup mezi lidmi, ale opravdu žádné plexisklo," dodal.

Tyto dvě restaurace, které až donedávna bývaly po celý rok plné zákazníků, patří mezi tisíce dalších podniků po celé Itálii, které budou po uvolnění přísných opatření v zemi bojovat o přežití. Pro mnohé z nich mohou pravidla pro dodržování společenského odstupu znamenat konec: stoly musí být nejméně metr od sebe, což znamená, že se drasticky sníží tržby. "Nebudeme moci usadit více než deset lidí najednou, zatímco běžně jich tady bývalo 40," uvedl Gargioli.

Vlastníci restaurací mají strach, že množství pravidel odradí případné zájemce do toho, aby vůbec jedli venku. Namísto toho, aby návštěva restaurace byla zábavou a užívali si, že jsou spolu, se totiž lidé budou muset řídit nejrůznějšími omezeními. Hosté si budou muset například svá místa zarezervovat a nosit roušky, kdykoli opustí stůl, zatímco zaměstnanci budou muset mít ochranu obličeje a rukavice po celou dobu. Stoly rovněž budou muset být neustále dezinfikovány a dezinfekční prostředky musí být k dispozici i pro zákazníky. Majitelé restaurací přitom mohou dostat pokutu, jestliže některá z opatření poruší, a budou rovněž zodpovědní i za to, když se některý ze zaměstnanců či klientů nakazí koronavirem.

"Lidé jsou ochromeni strachem," říká Claudio Gargioli. "I při dodržování společenského odstupu není stoprocentně jisté, že se nenakazíte. Pro restaurace je současná situace velmi špatná," dodává.

Jeho podnik Armando al Pantheon začal nyní s roznáškou jídla, nicméně zatímco pro některé podniky, například pizzerie, je tato forma prodeje zlatým dolem, pro jiné restaurace to až tak výhodné není. "Stěží máme vůbec nějaké objednávky," říká Silvia Cinqueová, která pracuje v Cul de Sac, další běžně plné restauraci v centru Říma. Rozvoz jídel tam zahájili už 4. května. "Pro klasickou italskou restauraci je to obtížné, navíc brát si jídlo s sebou nepatří úplně do naší kultury," dodává.

Podle organizace FIPE, která sdružuje místní restaurace a bary, by mohlo být donuceno uzavřít až 50.000 podniků po celé zemi. Někteří z majitelů restaurací již k určitým těžkým rozhodnutím přistoupili. "Měl jsem 11 zaměstnanců, ale teď si mohu ponechat asi jen tři," uvedl Michele Biondo, majitel restaurace L’Osteria Lo Bianco v Palermu, která bude moci nově najednou pohostit pouze 25 lidí. "Nevím, jestli to zvládneme," dodal.

Podle Lorenza Vaiany, majitele podniku Lenzo Bottega di Mare v sicilském městě Sciacca, bude nyní nejdůležitější přesvědčit zákazníky, aby se u nich cítili příjemně. "Poté, co byli celou tu dobu doma, se někteří lidé budou bát sednout si ke stolu v restauraci," říká Vaiana.

"Dodržování odstupu je pouze technický aspekt. Musíme se zaměřit na pohostinnost. Musíme zajistit, aby se u nás lidé cítili jako doma, a starat se o ně tak, jako bychom se starali o členy své rodiny," dodává. Vaiana si myslí, že nová pravidla budou platit ještě hodně dlouho, což těžce ponesou zejména malé restaurace. "Ty zaplatí tu nejvyšší cenu," obává se.

Italská města uvažují i nad tím, že by umožnily restauracím a barům využívat více venkovního prostoru, aby pro ně bylo jednodušší zajistit fyzický odstup mezi jednotlivými zákazníky. Jak uvedla starostka Říma Virginia Raggiová, v italské metropoli již tento krok schválili, nicméně zatím ještě řeší podrobnosti, jak by vše mělo vypadat.