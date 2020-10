Plošné testování Slováků: Covid se potvrdil u 7947 osob, výjimka se zákazu vycházení nebude

Navzdory počátečním problémům při spuštění největší logistické akce v novodobých dějinách země se podle Nadě postupně podařilo zajistit provoz 99,2 procenta plánovaného počtu testovacích míst. Dvoudenní testování skončí v neděli večer.

National #COVID19 testing in Slovakia: By 12:00 828,000 people were tested, 7947 had a positive result (less than 1%). Some people waited hours in lines to get tested, there were traffic jams around drive-thru testing spots.

Photo: Marko Erd @denniksme pic.twitter.com/ZZhrJsV9e5