Plynovodem Jamal do Německa opět neproudí žádný plyn

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Plynovodem Jamal z Ruska neproudí do Německa žádný plyn. S odkazem na údaje německého provozovatele plynovodní sítě Gascade to dnes uvedla agentura Reuters. V sobotu se směr toku znovu obrátil ze západu na východ, než se zastavil úplně. Podobná situace nastala už v minulém týdnu a trvala několik dnů. Žádné problémy to ale nezpůsobilo. Cena plynu se dnes přechodně zvýšila až o deset procent, než začala znovu klesat.