Pobřežní stráž zachránila u Kypru 34 syrských migrantů

Podle AP byla vyslána hlídka pobřežní stráže, aby loď s migranty doprovodila do přístavu. Plavidlo vyplulo z turecké Alanyi. Všech 34 běženců bylo pak přepraveno do přijímacího centra pro migranty v Nikósii, všichni běženci jsou muži, přičemž nejmladšímu je 17 let.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že letos do 22. listopadu do Evropy přes moře dorazilo 95.600 migrantů, což je asi o osm procent méně, než za stejné období loni. Během plavby přes Středozemní moře letos zemřelo 1091 lidí. Nejvíce běženců dorazilo do Řecka a Španělska (53.163, respektive 22.544), menší počet pak do Itálie, na Maltu a na Kypr.

Unijní země se od vrcholu migrační krize marně snaží shodnout na reformě azylového systému. Německo a Francie přišly v září s návrhem na dobrovolné přebírání migrantů z oblasti centrálního Středomoří, k němuž se ovšem přihlásilo jen několik dalších západoevropských zemí.

S novým návrhem reformy unijního azylového systému za pomoci přerozdělování přišlo Německo koncem listopadu. Migranti by podle představ Berlína po prvotní kontrole na vnější hranici unie byli rozdělováni mezi členské země, které by měly na starosti vyřízení azylových procedur. Rozdělování migrantů podle povinných kvót dlouhodobě odmítají některé země EU, včetně ČR.