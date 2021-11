Počet covidových pacientů na JIP rakouských nemocnic překročil kritickou hranici

Na rakouských jednotkách intenzivní péče je aktuálně 317 lidí infikovaných koronavirem SARS-CoV-2, vyplývá z dnešních dopoledních údajů rakouských ministerstev zdravotnictví a vnitra. To je o 25 více než v pondělí. Nově se za posledních 24 hodin v zemi s necelými devíti miliony obyvatel nakazilo 5398 lidí.

Překročení počtu 300 covidových pacientů na JIP je důležité proto, že podle aktuálního plánu rakouské vlády má země do sedmi dní přejít do druhého stupně protiepidemických opatření. Konkrétně to znamená, že do nočních gastronomických podniků a podobných zařízení a také na akce s více než 500 účastníky bez adresných míst k sezení budou mít přístup jen lidé, kteří jsou očkovaní nebo vyléčení z covidu-19. Kromě toho v Rakousku od druhého stupně nebude možné uplatňovat antigenní testy jako důkaz o bezinfekčnosti. Platit budou jen testy PCR.

Sedmidenní incidence je nyní v Rakousku na hodnotě téměř 404 nových případů na 100.000 obyvatel. Aktivních případů koronavirové nákazy je nyní 49.469, což je o 2401 více než v pondělí.

Dohromady do dneška rakouské zdravotní úřady s pomocí testů odhalily 840.902 případů koronavirové infekce. Od počátku pandemie zemřelo 11.380 nakažených, z toho 11 za poslední den.