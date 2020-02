Počet migrantů mířících do Evropy přes centrální Středomoří prudce stoupnul

Frontex podle serveru InfoMigrants ve středu informoval, že přechody migrantů po centrálních středomořských trasách se od prosince 2019 do ledna 2020 zdvojnásobily na přibližně 1 500 migrantů. Je to přibližně šestkrát více, než za stejné období v loňském roce.

Agentura Frontex uvedla, že rostoucí migrační tlak ve středomořské oblasti je protikladem ostatním hlavním trasám, kde došlo k poklesu. Ten činí ve srovnání s předchozím měsícem 58 % ve východním Středomoří a čtvrtinový pokles eviduje agentura v západní části Středozemního moře.

Migranti při cestě do Evropy využívají tří středomořských tras. Západní skrze Maroko a Španělsko, střední přes Libyi a Itálii a východní vedoucí z Turecka do Řecka.

Právě východní trasa je navzdory neustálému poklesu stále nejfrekventovanější. Počet migrantů, kteří přišli do Evropy v lednu přes trasy na západním Středomoří, se oproti předchozímu měsíci snížil o čtvrtinu na téměř 1 150. V případě východní trasy jde o 3 400 migrantů.

Celkově tak za leden eviduje Frontex zhruba 6000 migrantů, kteří při cestě do Evropy využili některou ze středomořských tras. Přesto v posledních letech podle statistik Mezinárodní organizace pro migraci příchod migrantů do Evropy soustavně klesá.

V roce 2019 přišlo či připlulo do Evropy 125 069 migrantů. Z toho 101 704 zvolilo cestu přes moře a 23 365 po souši. Poslední čísla pochází z 29. prosince loňského roku, ve výsledku se tak celková statistika pravděpodobně změní už jen o jednotky či desítky osob.

Nejvíce pocítilo migrační toky v loňském roce Řecko, kam dorazilo téměř 70 000 migrantů, zatímco v roce 2018 to bylo 50 000. Španělsko si za svou vstupní bránu do Evropy vybralo více než 30 000 migrantů, o rok dříve to bylo přes 65 000 lidí.

Výrazně se ulevilo také Itálii, na jejíž břehy loni vstoupilo 11 000 migrantů, v roce 2018 to bylo více než dvojnásobek. Naopak dvojnásobný zájem projevili migranti o Maltu, kde čísla stoupla z předloňských 1500 migrantů na více než 3000.