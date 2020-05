Počet mrtvých za den po nákaze koronavirem v Itálii klesl na 194

Počet nakažených v zemi vzrostl o 1083 na 218.268, oznámil úřad civilní ochrany. Také počet nově nakažených se snížil proti pátku, kdy jich bylo 1327, a v předchozích dvou dnech dokonce přes 1400. Podle počtu nakažených je Itálie na třetím místě za Spojenými státy a Španělskem.

Šedesátimilionová Itálie momentálně registruje 84.842 nemocných s covidem-19, což je o 3119 méně než o den dříve. Pacientů na jednotkách intenzivní péče za poslední den ubylo 134, nyní jich je 1034. Přes 103.000 osob se dosud v zemi z covidu-19 uzdravilo.

Celkem bylo za poslední den otestováno na koronavirus v zemi 1645 lidí. V pátek to bylo 1609.

Italská vláda od pondělka začala uvolňovat omezení volného pohybu lidí a život v zemi se tak po téměř dvou měsících přísné karantény začíná pomalu vracet do normálních kolejí. Po osmi týdnech mohli v pondělí lidé poprvé na procházku či si jít zaběhat do parku a v rámci svého regionu mohou opět navštěvovat své blízké. Dosud mohli jen na nákup, k lékaři či do práce. Znovu se v zemi rozběhla i průmyslová výroba, v níž dosud fungovaly pouze provozy nezbytné pro chod státu.

Zavřené jsou ale dále školy, kina, divadla, většina obchodů, stejně jako bary a restaurace. Ty se mají podle nynějšího harmonogramu otevřít 1. června, od pondělka ale mohou prodávat jídlo či nápoje s sebou.