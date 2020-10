Počet nakažených na Slovensku rekordně stoupá, začala platit přísnější omezení

Dosud nejvíce zjištěných případů infekce na Slovensku během jednoho dne, a to 1887 infikovaných, prokázaly testy minulý pátek.

Matovič na sociální síti sdílel fotografie z nemocnice v Uherském Hradišti, kde jsou podle něj zdravotníci kvůli pacientům s covidem-19 na pokraji fyzických a psychických sil. Slovenský premiér také uvedl, že vývoj ohledně nákazy na Slovensku kopíruje Česko se zpožděním 14 dnů.

Počet zjištěných nových případů infekce na Slovensku skokově stoupl minulý týden. Úřady v reakci ohlásily nová karanténní opatření, z nichž většina platila v zemi již letos na jaře během první vlny koronaviru.

Nově je na Slovensku zakázáno pořádání hromadných akcí, roušky jsou povinné ve městech a obcích i venku, hlavní hygienik dál omezil počet zákazníků v obchodech. V prodejnách s potravinami a v drogériích zase mohou během dvou hodin dopoledne mimo víkend nakupovat pouze senioři. Úřady uzavřely kina, divadla a fitnes centra, jakož i akvaparky. Restaurace nemohou podávat jídlo ve svých vnitřních prostorech.

Ze zmíněných omezení platí různé výjimky, například roušky nemusejí nosit malé děti ani lidé při sportování, pokračovat bez diváků mohou nejvyšší soutěže v pěti sportech, včetně fotbalové a hokejové ligy. Už v pondělí zavedly střední školy distanční formu výuky, od úterý zase platí na Slovensku zákaz shromažďování více než šesti osob mimo členů jedné domácnosti.

Polsko dnes oznámilo 8099 nových případů nákazy koronavirem, což je největší přírůstek za jeden den od začátku epidemie v Polsku, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Předchozí rekord padl ve středu, kdy ministerstvo zdravotnictví informovalo o 6526 nových případech. Krizový štáb by měl dnes podle vládního mluvčího rozhodnout o nových omezeních, a to vzhledem k nepříznivým prognózám dalšího vývoje.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel nakazilo 149.903, z nichž 3308 nákaze podlehlo. Během sedmi dnů, od minulého pátku, přibylo v Polsku 38.304 nových případů nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že z 91 úmrtí během uplynulého dne připadlo sedm na pacienty, jejichž jediným onemocněním byl covid-19. Dalších 84 zemřelých mělo covid-19 spolu s dalšími onemocněními.

Mamy 8099 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1306), małopolskiego (1303), wielkopolskiego (835), śląskiego (822), łódzkiego (691), pomorskiego (458), podkarpackiego (420), dolnośląskiego (382), kujawsko-pomorskiego (318), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 15, 2020

Aktuálně je hospitalizovaných 6538 pacientů, z nichž 508 je napojených na ventilátory. K dispozici podle ministerstva zůstává 1024 ventilátorů.

"S pokorou přistupujeme k situaci ohledně dostupnosti lůžek. Momentálně to polský systém zvládá, ale nevíme, co by se dělo, kdyby počty nakažených prudce vzrostly, a proto přijdou nová omezení," řekl vládní mluvčí Piotr Müller polskému rozhlasu. Nová omezení by se měla týkat počtu osob na některých veřejných místech, ale neměla by vést k úplnému zastavení ekonomiky. Připustil, že vládní předpovědi vývoje počítají s dalším vzrůstem počtu nakažených v příštích týdnech.