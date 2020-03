Počet obětí koronaviru stoupl ve Francii na 860, v Itálii na 6077, Británie hlásí 335 mrtvých

Potvrzených případů nákazy je 19.856, což představuje dvacetiprocentní nárůst za uplynulých 24 hodin. S odvoláním na francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Vérana to napsala agentura Reuters.

Deník Le Parisien k těmto číslům poznamenal, že jde o nejhorší bilanci od začátku epidemie.

Regionální agentura obstarávající zdravotní péči dnes připustila, že smrt dvaceti obyvatel jednoho domova důchodců na východě Francie "mohla mít souvislost" s nemocí COVID-19, způsobenou koronavirem, uvedla agentura AFP. V zařízení je podle místních úřadů 163 seniorů závislých na péči ošetřujícího personálu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyloučil, že by uvažoval o zavedení úplného zákazu vycházení pro celou Francii. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsala, že prezident to řekl při dnešním setkání s náboženskými představiteli v Elysejském paláci. Macron dříve nařídil Francouzům vycházet pouze za účelem nákupu potravin či léků, cesty do zaměstnání, na cvičení či k lékaři. Někteří zdravotníci ale žádají zpřísnění stávajících opatření.

V Itálii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 602 lidí nakažených koronavirem, celkem tak počet obětí nemoci COVID-19 v této zemi vzrostl na 6077, tedy zhruba o jedenáct procent. Informoval o tom deník Corriere della Sera s odvoláním na místní úřad civilní ochrany. Nákaza se nově potvrdila u 4789 lidí, čímž celkový počet případů potvrzených od února dosáhl téměř 64.000.

Za posledních 24 hodin zaznamenala Itálie už druhý den po sobě menší počet dalších úmrtí i nově nakažených. V neděli hlásila civilní obrana 651 dalších úmrtí a 5560 nových případů, přitom v sobotou oznámila 793 dalších úmrtí a 6557 nových případů. I přes stále vysoká čísla je v posledních dvou dnech vidět zpomalení, ač závěry se z toho zatím dělat nedají, uvedla místní média. Šéf civilní obrany Angelo Borrelli nicméně už v neděli vyjádřil naději, že trend bude pokračovat.

Podle dnešních údajů je nyní v Itálii 50.418 nakažených koronavirem, z toho je zhruba polovina v domácím ošetřování a 3204 leží na jednotkách intenzivní péče. Z dosud 63.927 potvrzených případů se 7432 lidí uzdravilo.

Nejvíce nakažených je stále v regionu Lombardie, kde je nyní 18.910 infikovaných, z toho na 10.450 je hospitalizováno.

Počet obětí koronaviru ve Spojeném království stoupl o 54, mrtvých je dohromady 335. Počet potvrzených případů nákazy se dnes v Británii zvýšil na 6650, v neděli to bylo 5683. S odvoláním na sdělení britské vlády to napsala agentura Reuters. Irské ministerstvo zdravotnictví mezitím informovalo, že koronaviru v zemi podlehli další dva lidé,, což zvýšilo počet obětí na šest. V Irsku se zároveň potvrdilo 219 nových případů nákazy, dohromady má země 1125 nemocných.

Britský premiér Boris Johnson by měl ve 21:30 SEČ mít projev k občanům Spojeného království, uvedla zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Stanice BBC dnes s odvoláním na své zdroje uvedla, že Johnsonův kabinet uvažuje mimo jiné o tom, že by po vzoru jiných evropských zemí nařídil uzavřít obchody se zbožím, které není nutné pro denní potřebu.

Britská vláda po počátečním váhání, kvůli kterému si vysloužila kritiku, v posledních dnech zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru. Nařídila mimo jiné uzavřít hospody, kluby, posilovny a další sportovní střediska. Ode dneška se v zemi snížil také počet pravidelných vlakových spojů. Do odvolání byla dnes také přerušena všechna soudní líčení s účastí poroty.