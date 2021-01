Počet obyvatel Německa loni stagnoval, bez migrace by země vymírala

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ke konci loňského roku žilo v Německu 83,2 milionu lidí, počet obyvatel tak poprvé od roku 2011 stagnoval. Vyplývá to z dnes zveřejněného odhadu statistického úřadu. Německo již od 70. let minulého století spoléhá v růstu populace na přistěhovalectví, bez kterého by vymíralo, pandemie nemoci covid-19 ale loni migraci zkomplikovala.