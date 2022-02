Podezřelí ze zastřelení dvou německých policistů jsou ve vazbě

Devětadvacetiletý policista a jeho o pět let mladší kolegyně přišli o život v pondělí brzy ráno. V blízkosti města Kusel ve spolkové zemi Porýní-Falc zastavili podezřelou dodávku, v jejímž kufru našli množství zastřelené zvěře. Posádka na ně pak začala střílet.

Čtyřiadvacetiletá policistka zemřela poté, co ji kulka zasáhla do hlavy. V té době nedržela zbraň, řekli dnes na tiskové konferenci vyšetřovatelé. Na jejího kolegu pachatelé vystřelili celkem čtyřikrát a nejméně jednou jej zasáhli do hlavy. Policista ze služební pistole vystřelil čtrnáctkrát, nikoho ale nezasáhl.

Podle dosavadních poznatků policie stříleli oba zatčení muži. Mladší z nich, kterému je 32 let, to ale popírá. Druhý zatčený, kterému je 38 let, odmítl vypovídat. Podle policie už měl dříve problémy se zákonem kvůli pytláctví a dopravním deliktům.

Policie zatkla podezřelé ve městě Sulzbach v Sársku díky tomu, že jeden z nich na místě činu nechal svůj řidičský průkaz i průkaz totožnosti.