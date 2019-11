Podvod konzervativců? Přejmenování twitterového účtu vyvolalo v Británii poprask

Konzervativní strana při debatě změnila název twitterového účtu svého tiskového oddělení z původního CCHQ Press na factcheckUK ve zjevné snaze uvést uživatele v omyl podobností názvu s neutrálními účty zaměřenými na ověřování faktů. Pod tímto účtem přitom byla během debaty zveřejněna série příspěvků na podporu Johnsona. Až později strana účtu vrátila původní název i stranické logo.

Organizace bojující proti politickým dezinformacím tvrdí, že to byl podvod na voliče. "Šlo o pokus uvést voliče v omyl," řekl BBC Will Moy, šéf londýnského webu Full Fact. Takové chování je podle něj u seriózní politické strany nevhodné.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes počínání strany hájil tím, že příslušný twitterový účet zřetelně propojen s Konzervativní stranou. "Nebudeme se nijak omlouvat za to, že jsme na chvilku vyvraceli všechny vypouštěné nesmysly a lži," řekl Raab BBC.

Twitter slíbil, že podnikne "rozhodnou nápravnou akci" proti podobným strategiím v budoucnu. Agentura AP upozorňuje, že všechny politické strany v Británii směřují velkou část svých nákladů na kampaň před předčasnými volbami plánovanými na 12. prosince do oblasti digitálních médií.

Nedělní televizní duel, vůbec první mezi Johnsonem a Corbynem, sledovalo 6,7 milionu diváků. Političtí lídři debatovali o zdravotnictví, svých vůdcovských schopnostech, budoucnosti Skotska a hlavně o brexitu.

Podle průzkumu společnosti YouGov je britská veřejnost rovnoměrně rozdělena v názoru, kdo měl v debatě navrch. Většina voličů labouristů se domnívá, že vítězem byl Corbyn, zatímco většina konzervativních voličů vítězství přisuzuje Johnsonovi.

Také hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová řekla, že vítěz není jasný. Pozoruhodné však podle ní bylo, že publikum se při některých výrocích obou soupeřů smálo. Stalo se tak například při Johnsonových slovech adresovaných voličům: "Podívejte se, co jsem říkal, že udělám jako politik a podívejte, co jsem uskutečnil." Labouristický předák, který se dlouhodobě vyhýbá jasné odpovědi na otázku, jak by hlasoval v případném novém referendu o brexitu, podobnou reakci vyvolal, když řekl, že jeho postoj k britskému odchodu z EU je jasný.

Johnson čelí kritice mimo jiné za to, že nesplnil svůj často opakovaný slib vyvést Británii z Evropské unie k 31. říjnu, takže Londýn musel požádat o další odklad brexitu. V úterý slíbil, že Británie "rozhodně" vystoupí z Evropské unie 31. ledna a do konce příštího roku je schopná uzavřít dohodu o novém partnerství s EU.

Úterní debata "neudělala žádný dojem" ani skotskou premiérku a šéfku Skotské národní strany (SNP) Nicolu Sturgeonovou. Ani jeden z účastníků duelu podle ní není způsobilý být britským premiérem. Předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová ohodnotila výkony obou politiků jako "vykřikování a odvádění pozornosti".

Televizní debaty stranických lídrů jsou od roku 2010 nedílnou součástí předvolebního dění v Británii, na duel hlavních tváří dvou nejsilnějších uskupení ale až do úterý nikdy nedošlo. Souboj dvojice mužů, z níž jeden s největší pravděpodobností po prosincových volbách stane v čele britské vlády, se bude opakovat 6. prosince ve vysílání zpravodajské společnosti BBC.