Podvodníci chtěli prodat evropským vládám 900 milionů vakcín

OLAF varoval členské státy před podvodnými nabídkami vakcín již minulé pondělí a zahájil v této věci vyšetřování. Podle generálního ředitele úřadu Villeho Itäläho mohou zločinci například vládě nabídnout velké množství vakcíny, doručit jí jen vzorek, vyžádat si část platby dopředu a následně zmizet.

"Je to opravdu velké množství," řekl Reuters o závěrech vyšetřování OLAFU nejmenovaný zdroj z Evropské komise. "Nikdo neví, co v těch lahvičkách ve skutečnosti bylo. V nejlepším případě to bylo něco, co zkrátka nezabírá, v nejhorším je to velmi vážný problém," dodal. Největší množství podvrhů podle něj vydávali podvodníci za vakcínu od firmy AstraZeneca.

V Evropě hrozí podle pozorovatelů zvýšené nebezpečí podobných podvodů kvůli tomu, že některé vlády kritizují příliš pomalou distribuci vakcín mezi členské státy Evropskou unií, a snaží se proto získat očkovací látky jinými kanály. Určité chyby při schvalování a nakupování vakcín uznala v první polovině února i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. EK podepsala smlouvy s několika farmaceutickými giganty na dodávku více než dvou miliard dávek různých vakcín.

O nabídce na nákup vakcín firmy AstraZeneca od soukromého prodejce mluvil v minulosti i český premiér Andrej Babiš, firma však následně odmítla, že by svoje preparáty prodávala třetím stranám. Údajný prodejce, jehož Babiš označil za "nějakého prostředníka z Dubaje", podle premiéra požadoval zaplatit předem 50 procent kupní ceny. Babiš následně uvedl, že o podezřelé nabídce informoval von der Leyenovou.

Evropští lídři dnes budou jednat o tom, jak ochránit 450 milionů obyvatel EU před nedávno objevenými nakažlivějšími variantami koronaviru, jak zajistit stabilní dodávky vakcín, zvýšit jejich výrobu a případně preparáty upravovat, aby zabíraly i proti novým mutacím, jež by mohly snižovat účinnost stávajících vakcín.