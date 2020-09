Pokuty za nedodržování karantény v Německu vyjdou na tisíce eur

Ačkoli se podle českého velvyslanectví v Berlíně neplánují plošné kontroly v pohraničí, musí cestovatelé z rizikových míst počítat s pokutami v řádu tisíců eur (desítky tisíc korun), pokud nepředloží negativní test, nebo nedodrží povinnou karanténu. Toto omezení by se nemělo vztahovat pro pendlery či řidiče kamionů, pokud nemají příznaky nemoci covid-19.

Zákony v Německu rovněž umožňují závažné prohřešky proti karanténním opatřením trestat nejen jako přestupky, ale i jako trestný čin. V takových případech hrozí i několikaleté vězení.

Ti, kdo do Německa přicestují ze zahraničních rizikových oblastí, se musí uchýlit do karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad. Nahlásit se u hygieny je možné nejen telefonicky, ale také přes webové formuláře. Od 8. srpna navíc platí, že při příjezdu je nutné buď předložit negativní test, který není starší než 48 hodin, nebo se rozboru podrobit po příjezdu do 72 hodin. Pokud test koronavirus neprokáže, může karanténa skončit. Změna v tomto postupu nastane od 1. října, kdy bude možné opustit karanténu s negativním testem až po pěti dnech.

Německo prozatím nabízí cestujícím z rizikových oblastí test zdarma, odběry mohou podstoupit například na letištích, nádražích či dálničních odpočívadlech. Možnost bezplatného testování až do 15. září platila i pro navrátilce z nerizikových zemí.

Nabídka bezplatného testování pro všechny cestovatele bez výjimky vyvolávala v Německu kritiku ze strany zdravotních odborníků, kteří poukazovali na nákladnost rozborů a na přílišné zatěžování laboratoří. Tuto možnost se ale Německo rozhodlo zachovat s argumentem, že chce co nejvíce usnadnit testování navrátilců z letních prázdnin. Ty již nyní v celém Německu skončily, jako poslední se do školy vrátili toto pondělí žáci ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Ti, kdo do Německa cestují letadlem či lodí, musí vyplnit registrační kartu s informacemi o bydlišti, o místě pobytu v zemi či o doprovodu. Karta má úřadům usnadnit dohledávání kontaktů v případě nákazy.

Již na konci srpna ministr zdravotnictví Jens Spahn varoval, že po konci letní sezony se úřady důrazněji zaměří na dodržování pravidel karantény. Kontroly se budou týkat nejen Němců, ale i návštěvníků z rizikových oblastí.

Nedodržení karanténních opatření může skončit pokutou v řádu tisíců eur. Jednotlivé spolkové země si výši finančních postihů určují samy. Například za nenošení roušky v prostředcích hromadné dopravy či v obchodech hrozí v celém Německu s výjimkou Saska-Anhaltska pokuta nejméně 50 eur (1300 korun), ale třeba v Berlíně se částka může vyšplhat až na 500 eur (13.000 korun). Sasko-Anhaltsko místo pokut za nenošení roušek sází na odpovědnost každého člověka.

Pokutováno může být v Německu i nedodržování minimálního odstupu 1,5 metru, pokud je možné vzdálenost zachovat. Berlín postih stanovil na 50 až 500 eur.

Výrazně citelnější jsou postihy za nedodržování karantény. Pokud se lidé vracející se či přijíždějící z rizikové oblasti nevydají rovnou domů či do jiného místa pobytu, hrozí jim v Berlíně postih 150 až 3000 eur (až 80.000 korun), dalších 500 až 2500 eur (až 67.000 korun) budou muset zaplatit, když domácí karanténu dodržovat nebudou. A pokud v domácí karanténě přijmou návštěvu, musí počítat s trestem 300 až 1000 euro (27.000 korun). Další pokuty v řádech stovek až tisíců eur hrozí lidem za to, že o příjezdu z rizikových míst neinformují místní hygienu či jí neohlásí, když se u nich v karanténě symptomy nemoci covid-19 projeví.

Podobné pokuty jako Berlín mají i ostatní německé spolkové země. Případné prohřešky ovšem nemusí skončit jen pokutou, ale dokonce i vězením. Umožňuje to spolkový zákon o potírání infekčních nemocí. Až pět let by v takovém případě hrozilo tomu, kdo svým nezodpovědným chováním šíří vybrané infekční choroby včetně covidu-19.