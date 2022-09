Policejní odborový předák chce kontroly na hranicích Německa s Českem

— Autor: ČTK

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová by měla nařídit hraniční kontroly s Českem, odkud stále častěji bez potřebných dokladů míří do Německa migranti. Deníku Bild to řekl šéf německých policejních odborů Heiko Teggatz. List uvádí, že podle tajné migrační zprávy německé vlády se počty migrantů mířících do Německa přes Česko prudce zvyšují.