Policie hledá svědky berlínské vraždy Gruzína, zveřejnila snímky

Dnes o tom informovala agentura DPA. Policie zveřejnila fotografii postaršího muže s pleší, knírkem a bradkou. Horské kolo údajný vrah podle policie použil při útěku hned po výstřelech na 40letého Gruzína v berlínském parku.

Předtím, než z kola stihl přestoupit na připravenou elektrokoloběžku, ho už ale zatkla policie.

Podle informací médií přibývá indicií, že za vraždou v centru německé metropole z minulého týdne stojí Moskva. Podle magazínu Der Spiegel má ruský občan Vadim Andrejevič Sokolov, který je z vraždy podezřelý, číslo pasu ukazující na napojení na ruskou vojenskou tajnou službu GRU. Podezřelé jsou i další okolnosti. Kreml v minulém týdnu podíl na vraždě odmítl.

Zastřelený Changošvili v Gruzii úzce spolupracoval s tajnými službami a snažil se bojovat proti pronikání ruského vlivu do země. Poté, co se ho někdo pokusil zabít a Changošvili utrpěl několik střelných ran, se přestěhoval na Ukrajinu a pak dále do Německa.