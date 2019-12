Policie na hranicích je nutná. Německo bude pokračovat v kontrolách, oznámil Seehofer

Německá policie kontroly na hranicích zpřísnila, aby předešla tomu, že se do země dostanou lidé, kteří to mají zakázané. Šlo o reakci na případ šéfa libanonského klanu Miri, který byl v červenci po letech vyhoštěn do Libanonu, ale v listopadu se znovu objevil v Německu, kde požádal o azyl.

"Výsledky ukazují, že silná policejní přítomnost v pohraniční oblasti je bezpodmínečně nutná," prohlásil dnes Seehofer, podle něhož to dokládají čísla za prvních 27 dní platnosti opatření. Německá policie během nich objevila 178 osob, které měly zákaz vstupu do spolkové republiky, a 249 lidí, na které byl vydán zatykač.

U hranic s Českem němečtí policisté odhalili 15 lidí se zákazem vstupu do země. Více jich ze sousedních zemí bylo jen v případě Rakouska (36) a Francie (32). Na dalších 19 nepovolených vstupů policie přišla na německých letištích a 44 ve vnitrozemí.

Německo se podle Seehofera zatím bez takto intenzivních kontrol neobejde. Aby to bylo možné, je potřeba ochrana vnějších hranic EU. Na nich chce Berlín prosadit takový režim, který umožní hned na místě přezkoumat, zda daná osoba skutečně potřebuje ochranu, či nikoli.