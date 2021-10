Policie na západě Německa provedla rozsáhlou razii proti mezinárodní zločinecké síti

Při razii proti organizovanému zločinu jde o praní peněz a ilegální finanční transfery do zahraničí. Část peněz údajně plynula do Sýrie a Turecka. Členové sítě podle informací DPA údajně do těchto dvou zemí převedli více než 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) z ilegálních obchodů. Peníze patrně pocházely z obchodu s drogami a přinejmenším částečně měly být použity na financování terorismu v Sýrii.

Více než tisícovka policistů zasahovala ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko a Brémy. Jsou mezi nimi i speciální jednotky, uvedla ráno policie. Podle informací DPA, která se odvolává na bezpečnostní kruhy, jde především o osobní obohacování podezřelých, existuje však i podezření na financování terorismu.

Cílem domovních prohlídek je zajištění důkazních materiálů a ilegálně nabytého majetku. Vyšetřování zaměřené proti takzvané síti hawala vede centrála pro stíhání organizovaného zločinu při státním zastupitelství v Düsseldorfu.

U alternativního bankovního systému založeného na tradičním postupu známém v muslimském světě jako hawala jde o neformální systém převodu peněz založený na směnkách. Zákazníci mohou za provizi převádět velké sumy peněz do zahraničí. Takové finanční převody jsou v Německu povoleny jen se souhlasem bankovního dohledu.