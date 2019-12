Policisté v Maroku a Španělsku rozprášili buňku džihádistů, přijímali rozkazy od IS

Tři členy džihádistické buňky zatkli vyšetřovatelé v oblasti kolem města Nador na severu Maroka. Šéfa skupiny pak zadržela ve stejný čas španělská policie na předměstí Madridu.

Podezřelí byli ve věku 24 a 39 let a všichni se hlásili k propagandistickým kampaním, jež velebily IS. Organizovali také schůzky, na kterých "plánovali teroristické útoky v reakci na opakované apely šéfů Daeš (arabská zkratka pro IS, pozn. ČTK), jež mířily do různých zemí světa," napsala ve vyjádření marocká policie.

Podle sdělení španělské policie organizoval šéf skupiny zatčený v Madridu setkání s dalšími radikálními islamisty ve španělské enklávě Melilla, jež sousedí s Marokem na severu Afriky, a v blízkých marockých městech. Udržoval také kontakt s džihádisty v Sýrii a v Mali.

Při operaci vyšetřovatelé zabavili elektroniku, kukly a také knihy a spisky s extremistickým obsahem.

Maroko zasáhly v posledních desetiletích dva velké teroristické útoky. V Casablance v roce 2003 zahynulo 33 lidí, útok v Marrákeši z roku 2011 si vyžádal 17 obětí. Od té doby však byla země extremistického násilí do značné míry ušetřena.

Relativní klid narušila až vražda dvou skandinávských turistek v pohoří Vysoký Atlas z prosince minulého roku. Tři muži byli za vraždu letos odsouzeni k trestu smrti. Ten se však v zemi od roku 1993 de facto nevykonává a v praxi znamená doživotní vězení.