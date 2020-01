Politická krize ve Španělsku u konce? Sánchez má důvěru pro sestavení vlády

Sáncheze (47) podpořilo dnes 167 ze 350 členů Kongresu poslanců, 165 bylo proti a 18 se zdrželo hlasování. Pro bylo všech 120 socialistických poslanců, 35 zástupců levicového bloku v čele s formací Unidas Podemos, která bude v koaliční vládě, a poslanci menších regionálních stran, včetně Baskické národní strany (PNV).

Con el Gobierno de la Coalición Progresista, España abre un tiempo para reivindicar el diálogo y la política útil. Un Gobierno para todas y todos que amplíe derechos, restaure la convivencia y defienda la justicia social.



Hoy nace un tiempo de moderación, progreso y esperanza. pic.twitter.com/kDdDvTZTQr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 7, 2020

Proti hlasovali mimo jiné lidovci (88 poslanců), krajně pravicová strana Vox (52), Ciudadanos (deset) a katalánští separatisté ze dvou stran. Poslanci separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC, 13 poslanců) a baskické strany EH Bildu (pět) se hlasování zdrželi.

Sánchez by měl zřejmě složit přísahu u krále už ve středu a na pátek plánuje první zasedání nové vlády, v níž bude jedním z místopředsedů lídr Unidas Podemos Pablo Iglesias. Prvním úkolem vlády bude co nejdříve vyjednat v parlamentu podporu pro rozpočet na letošní rok. Do 15 dnů od svého ustavení by měla také vláda zahájit dialog s katalánským vedením, jak se na tom dohodli socialisté se stranou ERC, jejíž poslanci Sáncheze za to dnes podpořili.

Právě podpora katalánských separatistů a baskických nacionalistů vyvolala ostrou kritiku Lidové strany (PP) a strany Vox. Šéf PP Pablo Casado před dnešním hlasováním obvinil Sáncheze z toho, že "vložil budoucnost země do rukou teroristů a pučistů". Odkazoval tak na baskickou EH Bildu, jejíž šéf Arnaldo Otegi byl dříve vězněn za pokus obnovit stranu napojenou na teroristickou organizace ETA, a katalánskou ERC, jejíž lídr Oriol Junqueras byl loni odsouzen ke 13 letům vězení za vzpouru kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Vzhledem k velmi těsnému výsledku někteří analytici odhadují, že trvání nové vlády nevydrží celé volební období. Podle deníku El País dostal dnes Sánchez nejtěsnější důvěru v povolebním hlasování o důvěře vládě. Deník uvedl jako příklady dosud těsných výsledků hlasování z roku 2008, kdy tehdejší lídr socialistů José Zapatero dostal důvěru po volbách s rozdílem 11 hlasů. Jiný socialista Felipe González dostal v roce 1989 důvěru rozdílem 12 hlasů.

Nervozitu před dnešním hlasováním dokazuje i pokyn vedení socialistické strany svým poslancům, aby noc na dnešek strávili v Madridu, a nikdo tak nezmeškal hlasování kvůli případným dopravním komplikacím.

Loňské listopadové volby ve Španělsku byly už čtvrtými parlamentními volbami v zemi za předchozí čtyři roky. Po volbách loni v dubnu si vítězní socialisté nevyjednali dostatečnou podporu pro důvěru. Po listopadových volbách se Sánchez velmi rychle dohodl s radikálním levicovým lídrem Iglesiasem, s nímž dříve koalici odmítal. Důvodem uzavření koalice bylo zřejmě i dvojnásobné posílení strany Vox v dolní komoře.