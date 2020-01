Politický otřes na Slovensku? Ficův Směr-SD nemá výhru ve volbách jistou

Sociolog a ředitel agentury Focus Martin Slosiarik připomněl stoupající preference krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), která se drží na druhém místě v žebříčku popularity a se kterou představitelé hlavních politických stran v zemi už předem odmítli případnou povolební spolupráci.

"Šance zde existuje, je to 50 na 50. Směr se zatím zúčastnil pěti parlamentních voleb a ve čtyřech z nich měl nižší výsledek, než byly jeho preference," řekl Slosiarik k možnosti, že Směr-SD poprvé od roku 2006 nevyhraje na Slovensku parlamentní volby. Dodal, že v minulosti sociální demokraté ale vstupovali do voleb z pozice jasného očekávaného vítěze, a proto část jejich sympatizantů mohla nakonec volit jinou stranu.

Popularita Směru-SD klesá už několik let. Preference strany, která ve volbách do sněmovny v roce 2012 ještě získala 44,4 procenta hlasů a před čtyřmi roky obdržela 28,28 procenta hlasů, se nyní pohybují na úrovni 18 procent.

"Nespokojení voliči Směru jsou rozzlobení na systém. Vnímají, že země je v nějakém nepořádku, a že politici na ně kašlou," uvedl sociolog. Ficova strana podle něj ztrácí voliče v produktivním věku, kteří poukazují také na nespravedlnost ve státě a na problémy ve zdravotnictví a ve školství.

Slosiarik řekl, že šanci na volební vítězství má i LSNS bývalého předsedy Banskobystrického kraje Mariana Kotleby, jejíž podpora v posledním průzkumu Focusu pro televizi Markíza činila 12,8 procenta, nebo některá ze tří nových či stávajících formací.

Preference koalice Progresivní Slovensko (PS)/Spolu, dále strany Za lidi exprezidenta Andreje Kisky a protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti se shodně pohybují kolem deseti procent. Tato trojice stran se spolu s dalšími subjekty mimo LSNS loni nedohodla na vytvoření velké předvolební koalice jako protiváhy stávající trojici vládních stran, které by podle sondáží většinu ve sněmovně nezískaly.

"Kotleba posiluje a má šanci dostat se k 15 procentům, což je údaj, který může stačit na volební vítězství. Nelze očekávat, že zklamaní voliči Směru přejdou ke stranám demokratické opozice," řekl sociolog. Dodal, že LSNS, která dostala ve volbách v roce 2016 osm procent hlasů, získává na svou stranu i nevoliče a mladé lidi, kteří půjdou hlasovat poprvé. "Lidé vnímají, že standardní politika selhala a že musí přijít nějaký vůdce, který udělá pořádek," uvedl Slosiarik.

Podle sondáží by se do sněmovny mohlo na pětimilionovém Slovensku dostat až devět politických stran a koalic. V pásmu popularity od čtyř do šesti procent se ovšem pohybuje šest stran; pro zisk křesel ve sněmovně musí přitom strana získat ve volbách alespoň pět procent hlasů a pro koalici PS/Spolu platí sedmiprocentní limit.

Konečný výsledek stran bude podle sociologa záviset i na závěru kampaně. V předchozích volbách se 15 procent voličů rozhodlo pro vybranou stranu až v den voleb a dalších 15 procent v týdnu před volbami. Kromě toho o vítězi nadcházejících parlamentních voleb, které se uskuteční 29. února, by podle Slosiarika mohly rozhodnout hlasy Slováků ze zahraničí. O volbu poštou z ciziny požádalo přes 55.000 Slováků.