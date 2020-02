Politico: Britové žijící v EU dostanou jednotný průkaz

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská komise chce vytvořit jednotný průkaz s biometrickými údaji, který by dostali Britové žijící v Evropské unii po konci přechodného období. S odvoláním na informace z Evropské komise to dnes napsal server Politico. Británie opustila EU na konci ledna, nyní je v takzvaném přechodném období, které by mělo skončit na konci tohoto roku. Podle údajů komise žije v zemích EU téměř 1,3 milionu Britů.