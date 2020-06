Polovina Španělska vstoupí v pondělí do poslední fáze uvolňování

Nejdůležitější v poslední fázi uvolňování je podle místních médií to, že v ní už samy autonomní regiony rozhodnou o tom, kdy se vrátí k normálu. V poslední fázi uvolňování už mohou také Španělé cestovat mezi provinciemi, které jsou ve stejné, tedy třetí fázi, pokud to regionální vláda povolí. Některé z regionů už avizovaly, že to udělají. Ani v této fázi ale nelze cestovat do jiného autonomního regionu.

Některé regiony Španělska totiž byly nemocí covid-19 postiženy výrazně více než ostatní. Nejvíce případů nákazy i úmrtí v souvislosti s touto nemocí zaznamenal madridský region a po něm Katalánsko. Naopak nejlépe na tom byla část Kanárských a Baleárských ostrovů, jejichž vedení už požádalo španělskou vládu, aby mohli přivítat zahraniční turisty dříve než zbytek Španělska. Celá země se má pro cizince otevřít bez omezení 1. července.

Dnes místní média informovala, že vláda povolila Baleárským ostrovům pilotní projekt, v jehož rámci má už tento měsíc přijet na ostrovy 6000 německých turistů (z toho 4000 na Mallorku, 1000 na Menorku a 1000 na Ibizu a Formenteru). Zatím není ale jasné, zda to bude už po 15. červnu, nebo až po 22. červnu. Turisté budou muset vyplnit formulář, aby se dali případně lokalizovat, a před příjezdem jim bude změřena teplota.

V Madridu a Barceloně, metropolích nejpostiženějších regionů, budou moci od pondělka otevřít všechny obchody, kina i divadla, ovšem s omezenou návštěvností. Restaurace mohou pro zákazníky otevřít i vnitřní prostory, ale také jen s menším množstvím stolů, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. Rovněž hotely mohou znovu servírovat jídlo ve společných prostorách. Noční bary a diskotéky zůstanou ale zavřené.

Rozdíl ve druhé a třetí fázi je v případě restaurací, obchodů či kin v návštěvnosti. Ve třetí fázi je také omezená, ale už méně.

Španělská vláda vyhlásila nouzový stav kvůli koronaviru v polovině března, skončit by měl o půlnoci z 20. na 21. června. Dnes skončil v této zemi se 47 miliony obyvatel desetidenní státní smutek za oběti pandemie covidu-19, které i dnes v poledne Španělé uctili minutou ticha. V madridském regionu vyhlásilo jeho vedení koncem března vlastní oficiální smutek za oběti, který skončí v neděli a bude tak celkem 70denní.