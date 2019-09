Polská europoslankyně požaduje veganské jídlo v kantýnách EU

Sylwia Spureková, která je jednou z nových členek Evropského parlamentu, je sama vegankou. Když se v červenci snažila sehnat si v unijním areálu oběd, tak stejně jako její kolegové zavítala do tamějších restaurací, kterých je v okolí evropských institucí plno. Narazila však na skutečnost, že žádná z těchto restaurací nepodává plnohodnotné jídlo pro vegany. Přitom se v dnešní době po celé Evropě i světě veganský způsob stravování rychle šíří a restaurace veganská jídla, alespoň jedno či dvě, do svých denních menu zařazují. Jediné jídlo, které si však Spureková v dané chvíli mohla v navštívené unijní restauraci objednat, byly hranolky a salát.

Spureková náležející do politické skupiny unijních socialistů a demokratů S&D se od té doby snaží na existující problém zevnitř samotného Evropské parlamentu upozornit a bojuje za to, aby tamější restaurace a kantýny učily veganské jídlo mnohem dostupnější, a to nejen pro zaměstnance EU, ale například i pro návštěvníky.

Sylwia Spureková proto zaslala generálnímu tajemníkovi Evropského parlamentu Klausu Welleovi dopis upozorňující na „potravinovou politiku“ samotných institucí. Podle ní by měla jít Evropská unie, její instituce i pracovníci příkladem ve vykonávání toho, co se EU snaží prezentovat a prosazovat navenek. Podle ní jsou všechna jídla v kantýnách evropských institucí založená na pokrmech z masa a dalších živočišných produktů, jakými jsou mléčné výrobky či vejce. Z tohoto důvodu je pro pracovníky, či návštěvníky institucí v Bruselu požadující zcela nemožné dostat plnohodnotné a nutričně vyvážené jídlo.

Kdyby si Spureková chtěla pro jídlo zajít mimo unijní komplex, zaručeně by jí to zabralo hodinu až dvě. Tuto skutečnost europoslankyně kritizuje se slovy, že není placená za to, aby si po Bruselu nebo Štrasburku sháněla speciální veganské jídlo, ale za to, aby efektivně vykonávala svoji práci v EU. Nepřijde jí tedy přijatelné, aby tamější kantýny nabízely pouze živočišné pokrmy.

Sylwia Spureková vstoupila do politiky teprve nedávno, a to na jaře tohoto roku. Od té chvíle se zasazuje především za lepší životní podmínky pro zvířata, lidská práva nebo za ochranu klimatu a životního prostředí. Kritizuje, že současná unie upozorňuje na klimatickou pohromu, za kterou z určité části může vysoká míra výroby a spotřeby živočišných potravin, současně si však restaurace a kantýny v areálu unijních institucí zakládají na masových a živočišných pokrmech.

„Mezi hodnotami, které my coby Evropská unie deklarujeme a tím, co skutečně konáme, neexistuje větší souvislost,“ dodává Spureková. Po tom, co na problém europoslankyně upozornila na sociálních sítích se na ni „svalila“ lavina negativních komentářů a zpráv. Jeden z komentátorů ji dokonce označil za „fanatickou.“ Spureková se nechala slyšet, že se nikdy nesetkala s takovou vlnu kontroverzí, když prohlásila, že je feministka, jako když nyní prohlásila, že je veganka.