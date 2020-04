Polská kachna zabránila americké raketě trefit sovětský tank +VIDEO

Letící pták shodou okolností zkřížil dráhu protitankové raketě TOW těsně před zásahem do terče v podobě vyřazeného tanku T-55 sovětské kontrukce, který se vyráběl licenčně i v komunistickém Polsku a Československu.

Vše zachytila termovizní kamera zaměřovače amerického bojového vozidla pěchoty M2A2 Bradley, jehož posádka raketu na tank vypálila. Záběry se objevily na sociálních sítích, odkud se dostaly i do ruských a běloruských médií.

#USArmy 🇺🇸 M2A2 #Bradley #IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE